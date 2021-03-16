İsrail gazetesinden savaş çığırtkanlığı! Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor

JP: TÜRKİYE ÇARPIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye, Salı günü İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi. Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu elektrik projesinin güzergahı Türkiye karasularından geçiyor ve Ankara kendisine bilgi verilmediğini vurguluyor.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, Ankara'nın nota vermesi üzerine "Türkiye East Med için İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile çarpışmaya hazırlanıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Gazete, Türkiye'nin amacının İsrail'le ilişkileri koparmak olduğunu savundu.