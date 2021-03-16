İsrail gazetesinden savaş çığırtkanlığı! Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor
Yunanistan'ın Türkiye'yi tahriklerini ve Sakız Adası'nda tatbikatını kaleme alan Jerusalem Post gazetesi, 'Doğu Akdeniz'de savaş' çığlıkları atmaya başladı. Yaptıkları hukuksuzlukların farkında olan gazete, Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan ile savaşmak için hazır olduğunu belirtti.
Türk ve Yunan heyetlerinin buluştuğu saatlerde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nden savaş uçakları Türkiye'ye gözdağı vermek için kalkış yaptı. Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'nda ise Yunan özel kuvvetler askerleri Lozan Antlaşması'nı ihlal etti. Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'la çarpışmaya hazırlandığını yazdı.
Bir hafta içerisinde İsrail, Fransa, ABD ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle peş peşe tatbikatlar yapan Yunanistan, Türkiye ile görüşmenin gerçekleşeceği bugün de bir başka ülkeyle gövde gösterisine girişiyor. İzmir Çeşme'nin karşısında yer alan Sakız'da ise Yunan özel kuvvetler askerleri silahlarını ateşledi.
Türkiye ve Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 62. randevusu için bugün Atina'da buluşuyor. Kathimerini gazetesi, tarafların başkent Atina'daki bir otelde bir araya geldiğini bildiriyor. İstanbul'daki 61. buluşmanın ardından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen görüşmede Türk ve Yunan dışişleri bakanlığı yetkilileri bulunuyor.
İstikşafi görüşmenin yapıldığı saatlerde Yunan savaş uçakları Girit Adası'na gelen Suudi Arabistan jetleriyle birlikte havalandı. Altı adet Suudi F-15'i, hafta sonu Girit'teki Suda Üssü'ne konuşlandı.
CNN Türk Atina muhabiri Yorgo Kırbaki, Yunanistan'ın geçen yıl da Birleşik Arap Emirlikleri'yle Girit'te gövde gösterisine giriştiğini hatırlatıp ilk kez Suudi jetlerinin Girit'ten kalkış yaptığını bildiriyor.
İKİ HAFTA SÜRECEK
Türkiye'ye gözdağı vermek için icra edilen Girit'teki tatbikat iki hafta sürecek, Suudi Arabistan'ın Atina Büyükelçisi Saad el Ammar da uçakların üsse konuşlandığı gün adayı ziyaret etti.
Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Twitter hesabından "Suudi F-15'leri Girit'in kalesine geldi. Şahin Gözü [Falcon Eye] tatbikatı Doğu Akdeniz'de başlıyor. Bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.
Türkiye'ye karşı geniş bir cephe oluşturmaya çalışan Yunanistan, elindeki Patriot bataryalarından birini de yine Suudi Arabistan'a göndermeyi planlıyor. Atina yönetiminin elinde altı Patriot savunma sistemi bulunuyor.
ABD VE FRANSIZ JETLERİ HAVALANACAK
Yerel medya, Yunan ve Suudi savaş uçaklarına ABD'ye ait F-18'lerin de katılacağını yazdı. Haberlere göre, Fransız ve Amerikan jetleri ayrıca Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlanacağı 25 Mart'ta da havalanacak.
Yunan ordusu, Girit açıklarında geçen hafta ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ın başını çektiği 22 gemilik filoyla birlikte tatbikat düzenledi. ABD filosu Yunanistan'ın ardından İsrail'le tatbikat düzenledi.
Birkaç gün sonra ise bu kez İsrail, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'in ortasında denizaltıların başrolde olduğu bir gövde gösterisine girişti. Tel Aviv, Noble Dina tatbikatına ilk kez Fransa ve Güney Kıbrıs'ın katıldığını açıkladı.
JP: TÜRKİYE ÇARPIŞMAYA HAZIRLANIYOR
Türkiye, Salı günü İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi. Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu elektrik projesinin güzergahı Türkiye karasularından geçiyor ve Ankara kendisine bilgi verilmediğini vurguluyor.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, Ankara'nın nota vermesi üzerine "Türkiye East Med için İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile çarpışmaya hazırlanıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Gazete, Türkiye'nin amacının İsrail'le ilişkileri koparmak olduğunu savundu.
Yunan ordusunun özel kuvvetler askerleri ise, Çeşme'nin karşısında yer alan Sakız Adası'nda tatbikata girişti. Silahların ateşlendiği ve sahile botlarla çıkarma yapılan görüntüler, Yunanistan'ın gayr-ı askeri statüdeki Sakız'da kuralları ihlal ettiğini kanıtlıyor.