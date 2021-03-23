23 Mart 2021, Salı
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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen 'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' adlı savaş gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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