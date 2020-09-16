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Fransa, terör örgütü PKK üyesi Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye sınır dışı etti

Geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan 'lı , tarafından 'ye sınır dışı edildi.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Fransa, terör örgütü PKK üyesi Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye sınır dışı etti

Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesi Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye sınır dışı etti.

2006'da kaçak yollarla Fransa'ya gelen PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.

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