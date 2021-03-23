Hamile kadının başına yastık kılıfı geçirdi! Sokak ortasında akılalmaz darp

İngiltere'nin başkenti Londra'da kimliği belirsiz bir kişi, hamile kadını acımasızca darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek, arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirdiği görülürken, saldırgan daha sonra kadını defalarca kez yumruklayarak darp etti.