Bangladeş'te mülteci kampında yangın! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Klaauw, yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğine, 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.

Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getiren Klaauw, yangın için "çok büyük ve yıkıcı" ifadesini kullanarak felakette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin de kullanılamaz hale geldiği bilgisini paylaştı.