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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

, 'den yola çıktı. Arzew Limanı'ndan hareket eden gemi 27 Mart'ta 'de olacak. LNG gemisinin 138 bin 89 metreküp kapasitesi bulunuyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 27 Mart'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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