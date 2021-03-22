Yeni Zelanda'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler
Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 150 kilometre olarak ölçüldü.
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Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında yer alan Plenty Körfezi bölgesindeki Kawerau kasabasının 10 kilometre batısında 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliğinin 150 kilometre olduğu kaydedildi.