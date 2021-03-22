Son dakika | Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu | Albin Kurti kimdir?

Bu arada, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka da yeni hükümette Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yapacak.

"KOSOVA'NIN AB'DEN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK"

Başbakan Kurti, mecliste yaptığı konuşmada, Kosova'nın Avrupa Birliği'nden (AB) başka alternatifi olmadığını vurgulayarak Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde ise önceliğin kayıp kişiler olacağını söyledi.

Ortak değerler ve hedefler paylaştıkları için NATO ile AB'nin parçası olmak yolunda yorulmadan çalışacaklarını kaydeden Kurti, "AB entegrasyonuna giden yol meydan okuyucu bir yol olabilir, ancak Kosova'nın alternatifi yok." dedi.