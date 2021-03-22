Dünya Sağlık Örgütünden korkutan haber! Uçurum giderek artıyor

ASTRAZENECA AŞISI GÜVENLİ VE ETKİLİ

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğunun bildirildiğini anımsatan Ghebreyesus, bu aşının, en önemlisi, "kan pıhtılaşması riskinde artış oluşturmadığının" altını çizerek, "Bu veriler, AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğunun bir başka kanıtıdır." dedi.

Ghebreyesus, sadece AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşılarını maliyetine satma kararı aldığını ve bunun başka bir örneği olmadığını vurguladı.