30 Ocak 2021, Cumartesi
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Uygur Türklerine Çin işkencesi! Evlerine gizli kameralar yerleştirildi: Dakika dakika takip ediyorlar...

hükümetinin Sincar bölgesindeki Müslüman Türkleri izlemek için kullanıldığı özel sistemin telefon görüşmeleri, seyahatleri ve akrabalarıyla bir araya gelmeleri dahil tüm hayatlarının anlık takip edildiği ortaya çıktı. Ayrıca takibe takılan bazı Müslümanların evlerine kameraların da takıldığı bilgisi de verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Uygur Türklerine Çin işkencesi! Evlerine gizli kameralar yerleştirildi: Dakika dakika takip ediyorlar...

hükümetinin, bölgesinde yaşayan Müslüman Türk azınlıklarını izlemek için kullandığı ve Landasoft şirketince geliştirilen veri tabanından elde edilen bilgiler, yönetiminin başta Uygurlar olmak üzere Sincan'daki Müslümanların tüm iletişimlerini ve hayatlarını nasıl takip ettirdiğini gözler önüne serdi.

DAKİKA DAKİKA TAKİP EDİYORLAR

Urumki merkezli veri tabanında, Müslümanların telefon görüşmeleri, seyahatleri ve akrabalarıyla bir araya gelmeleri dahil tüm hayatlarının dakika dakika takip edildiği ortaya çıktı.

EVLERİNE GİZLİ KAMERA TAKIYORLAR

Görüşmelerinden şüphe edilen kişilerin gözaltına alınıp, herhangi bir sabıka kaydı olmadığı halde telefonlarına bir cihaz yerleştirildiği belirtilen veri tabanında, takibe takılan bazı Müslümanların evlerine kameraların da takıldığı bilgisine yer verildi.

ÇİN DIŞINA ÇIKANLARIN AİLELERİ TAKİPTE

Veri tabanında, akrabalarının evine giden Müslümanların kıyafetlerini değiştirmelerine kadar detaylı bilgilerin toplandığına ilişkin veriler yer alırken, dini sohbet yaptıkları tespit edilen ailelerin "yeniden eğitim" adında toplama kamplarına gönderildiği kaydedildi.

Intercept'in elde ettiği veri tabanında, Çin dışına seyahat edenlerin ailelerinin yakın takibe alındığını ve ülke içinde seyahat eden Müslümanların ise gittikleri yerlerin polis merkezlerine bildirilerek oralarda yakın takip talebinde bulunulduğu da ortaya çıktı.

Veri tabanında, 52 gigabaytlık 250 milyon sütun datanın yer alması da yapılan izlemenin çapını gösteriyor.

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