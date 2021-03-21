Yunan medyasından savaş çığırtkanlığı! Rusya ve İngiltere...

Aynı kaynaklar, İngiliz casus uçaklarının Güney Kıbrıs'taki bir askeri üsten kalktığına, düzenli olarak Kırım açıklarında keşif uçuşları yaptığına ve Rus füze savar hava savunmasını alarma geçirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar bize gösteriyor ki, Rusya ve NATO'nun karşı karşıya gelmesi olası bir senaryo ancak olursa da, ne zaman olursa olsun korkutucu bir senaryo.