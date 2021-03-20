Yolcu treni çöp kamyonunu biçti! Dehşet anları kameraya yansıdı

Yolcu treni çöp kamyonuna çarptı, ortalık savaş alanına döndü.

ABD'nin California eyaletinde bir çöp kamyonu tren hattından geçerken lastikleri raylara sıkıştı.

Aracından atlayan sürücü treni durdurmak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.

Yaklaşık 80 kilometre hızla giden yolcu treni çöp kamyonuna çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

73 yaşındaki sürücü yaptığı açıklamada treni suçlasa da, firma yetkilileri bu hızla gelen bir trenin durması için

1 buçuk kilometre mesafeye ihtiyaç olduğunu söyledi.