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Yolcu treni çöp kamyonunu biçti! Dehşet anları kameraya yansıdı

'de bir çöp kamyonunun tekerlekleri tren raylarına sıkıştı. 80 kilometre hızla giden yolcu treninin önüne kattığı çöp kamyonu bir anda alev topuna döndü. Sürücülerin sağ kurtulduğu o anlar kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın iç kamerasına yansıdı.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Yolcu treni çöp kamyonuna çarptı, ortalık savaş alanına döndü.

ABD'nin California eyaletinde bir çöp kamyonu tren hattından geçerken lastikleri raylara sıkıştı.

Aracından atlayan sürücü treni durdurmak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.

Yaklaşık 80 kilometre hızla giden yolcu treni çöp kamyonuna çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

73 yaşındaki sürücü yaptığı açıklamada treni suçlasa da, firma yetkilileri bu hızla gelen bir trenin durması için
1 buçuk kilometre mesafeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yol treni çöp kamyonunu biçti! YOL TRENİ ÇÖP KAMYONUNU BİÇTİ!

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