Gargara testi ile Corona virüs tespit edilebilecek! Finlandiya'dan yeni hamle

Fin haber ajansı USU'nun Perşembe günü yayınladığı habere göre, test yapılacak kişilerin normal tuzlu sıvıyla gargara yaptıktan sonra, analiz için karışımı tükürmeleri gerekiyor. Mevcut yöntem olan, numunenin buruna sokulan uzun bir çubuk yardımıyla alınması, pek çok kişi için acı verici olarak düşünülüyor.

Merkezi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan, ülkenin önde gelen özel sağlık hizmetleri sağlayıcılarından Terveystalo'nun laboratuvar direktörü Piia Aarnisalo, USU'ya yaptığı açıklamada, numunelerin, daha sonra burundan yapılan testlerde uygulandığı şekilde normal PCR yöntemiyle test edileceğini belirtti.

Aarnisalo, "Ancak gargara yöntemiyle numune, virüslerin ağız bölgesinden daha çok bulunduğu boğazın aşağısından geliyor" dedi.

Gargara yoluyla yapılan Kovid-19 test seçeneği, daha önce bazı Avrupa ülkelerinde uygulandı. Yöntem, kolay uygulanması ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırdığından, bazı araştırmacılar tarafından numunelerin burun veya boğazdan alınmasına uygun bir alternatif olarak görülmüştü.