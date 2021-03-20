Son dakika: Yunanistan’ın Larisa şehrinde korkutan deprem | AFAD 2021 son depremler
Son dakika deprem haberi… AFAD verilerine göre; Yunanistan’ın Larisa şehrinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye saati ile 23:39’da kayıtlara geçti. Larisa‘daki depremin derinliği ise 8.01 km olarak hesaplandı
SON DAKİKA HABERİ | AFAD verilerine göre; Yunanistan'ın Larisa şehrinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Korkutan deprem Türkiye saati ile 23:39'da kayıtlara geçti.
Larisa'daki depremin derinliği ise 8.01 km olarak hesaplandı.