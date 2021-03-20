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Son dakika: Yunanistan’ın Larisa şehrinde korkutan deprem | AFAD 2021 son depremler

haberi… verilerine göre; ’ın Larisa şehrinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye saati ile 23:39’da kayıtlara geçti. Larisa‘daki depremin derinliği ise 8.01 km olarak hesaplandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Son dakika: Yunanistan’ın Larisa şehrinde korkutan deprem | AFAD 2021 son depremler

SON DAKİKA HABERİ | verilerine göre; 'ın Larisa şehrinde 3.9 şiddetinde bir meydana geldi.

Korkutan deprem Türkiye saati ile 23:39'da kayıtlara geçti.

Larisa'daki depremin derinliği ise 8.01 km olarak hesaplandı.

2021 SON DEPREMLER

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