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Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Depremle yaşamın bir alışkanlık haline geldiği yine sallandı. Ülkenin kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem

'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

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TSUNAMİ UYARISI GELDİ

JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

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2011'İ HATIRLATTI

7.3'lük sarsıntı, akıllara 11 Mart 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremi ve ardından 20 bin kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi getirdi.

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