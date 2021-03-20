Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; Depremle yaşamın bir alışkanlık haline geldiği Japonya yine sallandı. Ülkenin kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
TSUNAMİ UYARISI GELDİ
JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.
Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.
2011'İ HATIRLATTI
7.3'lük sarsıntı, akıllara 11 Mart 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremi ve ardından 20 bin kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi getirdi.