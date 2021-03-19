19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gizemli hastalık yayılıyor! En büyük göstergesi kusma ve idrarda kan!

Gizemli hastalık yayılıyor! En büyük göstergesi kusma ve idrarda kan!

'nın kuzeyindeki eyaletinde ortaya çıkan ve "" olarak tanımlanan hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti ve 56 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer hastalığın en önemli belirtileri açıklarken aynı hastalık nedeniyle geçen sene 1000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
Gizemli hastalık yayılıyor! En büyük göstergesi kusma ve idrarda kan!

'nın kuzeyindeki eyaletinde "" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığında salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

'Gizemli hastalığın' ne olduğu ortaya çıktı! 'GİZEMLİ HASTALIĞIN' NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA