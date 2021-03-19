ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken üç kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu. Bu olay sonrası akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" sözleri akıllara geldi.
Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.
Bu olay sonrası akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" sözleri akıllara geldi.
BIDEN'DAN PUTIN'E "GÖRÜŞME DAVETİ" YANITI
ABD Başkanı Biden, Atlanta'ya hareket etmek için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." yanıtını verdi.
Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." yorumunu yaptı.
Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda, "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu.
BIDEN-PUTIN ARASINDAKİ GERİLİM
ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.
Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.