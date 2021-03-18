Fransa’dan son dakika sokağa çıkma yasağı kararı

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 38 BİN 501 KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, günlük Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 501 artışla 4 milyon 146 bin 609'a yükseldi. Son 24 saatte 246 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 437'ye çıktı.