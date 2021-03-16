Türkiye 2020'de Ukrayna'ya en fazla meyve ihraç eden ülke oldu

Tarım Ekonomisi Enstitüsünün verilerine göre, Türkiye Ukrayna'ya geçen sene 269 bin ton meyve sattı.

Türkiye, Ukrayna'daki meyve ithalatının yüzde 28,8'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Ukrayna'ya meyve satan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yüzde 12,9 ile Ekvador, yüzde 6,2 ile Yunanistan ve yüzde 5,8 ile Kosta Rika takip etti.