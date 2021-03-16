İngiltere'den flaş nükleer başlık adımı! Savaş hazırlığı mı yapılıyor?

JOHNSON'IN KARARI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Johnson'ın açıklaması, 2007 yılında Nelson Mandela tarafından kurulan ve barış için mücadele ederek insan hakları savunucuları olarak tanınan The Elders tarafından eleştirildi. The Elders'in Başkanı Mary Robinson, "Birleşik Krallık, bu hamlenin gerekçesi olarak artan güvenlik tehditlerini gerekçe gösterse de, bu zorluklara verilecek uygun yanıt, uluslararası silah kontrol anlaşmalarını güçlendirmek ve var olan nükleer silahların sayısını artırmak değil, azaltmak için çok taraflı çalışmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.



İngiltere ayrıca, nükleer savaş başlığı kapsamında inşa edilmekte olan ve 2030'ların başında hizmete girecek 4 yeni denizaltını mevcut olanlarla değiştirmeyi planlıyor.