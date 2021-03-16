17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Nijer'de terör saldırısı: 58 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de terör saldırısı: 58 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'in sınırında sivilleri hedef alan terör saldırısında 58 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL
Nijer'de terör saldırısı: 58 kişi hayatını kaybetti

Detaylar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA