Rusya'dan Twitter'a ultimatom! Bir ay sonra kısıtlanacak

PUTIN SOSYAL MEDYA DEVLERİNİ UYARMIŞTI

Son dönemde küresel gündemde daha fazla tartışılan teknoloji şirketlerine dair değerlendirmelerde de bulunan Putin, "Hizmete dayalı başarılı bir şirket ile büyük verileri toplayarak toplumu kendi takdirine göre kaba bir şekilde yönetmeye çalışan, meşru demokratik kurumların yerini alan bir şirket arasındaki çizgi nerededir?" ifadesini kullandı.