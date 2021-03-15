15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Eski Katar Başbakanı Al Sani'den bölge ülkelerine ABD, Çin ve Rusya uyarısı: Hazırlıklı olun

Eski Katar Başbakanı Al Sani'den bölge ülkelerine ABD, Çin ve Rusya uyarısı: Hazırlıklı olun

eski Başbakanı , ülkelerini, 'nin ve ile karşı karşıya gelmesi ihtimaline karşın bölgede yeni gelişmelere ve zorlu mücadelelere hazırlıklı olmaya çağırdı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
ABONE OL
Eski Katar Başbakanı Al Sani'den bölge ülkelerine ABD, Çin ve Rusya uyarısı: Hazırlıklı olun

Eski Başbakan Al Sani, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin yeni yönetiminin, 'in ekonomik ve teknolojik kalkınmasını yavaşlatma uğraşına yoğunlaştığını vurguladı.

KÖRFEZ'DE SULAR ISINIYOR?

ülkelerine seslenen Al Sani, "Körfez bölgemizde, iki dev ülke arasındaki bu ekonomik savaşın ateşinden biraz da bize bulaşması gerekiyor. Çünkü ABD, Çin ile ekonomik ve askeri iş birliği geliştirmememiz için bize kesinlikle her türlü aracı kullanarak baskı yapacaktır." ifadesini kullandı.

"MEYDAN OKUMALARI MECBUR BIRAKABİLİR"

ABD için hafife alınmayacak askeri bir rakip olması yönüyle 'nın da önemine işaret eden Al Sani, 'ın, bölgede Rusya'nın herhangi bir askeri nüfuz sahibi olmasına engel olmaya çalışacağını ve en azından bunun en dar şekliyle kalmasına gayret göstereceğini belirtti.

Al Sani, dünyadaki dönüşüme dikkati çekerek, "Bu nedenle bu durumdan yararlanmak için bir sonraki küresel sahneyi tüm ayrıntıları ve karmaşıklığıyla kavramak ve derin bir farkındalığa sahip olmak ülkelerimiz için önemlidir. Bu değişimler, bölgeye yeni bir realiteyi ve meydan okumaları mecbur bırakabilir." uyarısında bulundu.

Eski Başbakan Al Sani, paylaşımını "Bizler buna hazır mıyız ya da hazır olacak mıyız?" sorusuyla tamamladı.

ABD'den Çin'e mesaj: Üstünlük bizde ABD'DEN ÇİN'E MESAJ: ÜSTÜNLÜK BİZDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA