13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Makedonya’da 4,3 şiddetinde deprem | 2021 son depremler

Son dakika: Makedonya’da 4,3 şiddetinde deprem | 2021 son depremler

... verilerine göre; ’da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 00:28:48’de kaydedilen deprem yerin 52,10 kilometre derinliğinde oluştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Makedonya’da 4,3 şiddetinde deprem | 2021 son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | AFAD verilerine göre; Makedonya'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Türkiye saati ile 00:28:48'de kaydedilen deprem yerin 52,10 kilometre derinliğinde oluştu.

Deprem sonrası Makedonya'da ve çevre bölgelerde kısa süreli panik yaşandı.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA