Son dakika: Makedonya’da 4,3 şiddetinde deprem | 2021 son depremler
SON DAKİKA...AFAD verilerine göre; Makedonya’da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 00:28:48’de kaydedilen deprem yerin 52,10 kilometre derinliğinde oluştu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye saati ile 00:28:48'de kaydedilen deprem yerin 52,10 kilometre derinliğinde oluştu.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ | AFAD verilerine göre; Makedonya'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Türkiye saati ile 00:28:48'de kaydedilen deprem yerin 52,10 kilometre derinliğinde oluştu.
Deprem sonrası Makedonya'da ve çevre bölgelerde kısa süreli panik yaşandı.