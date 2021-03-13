13 Mart 2021, Cumartesi
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ABD'den Almanya'ya milyar dolarlık silah satışı

yönetimi, içinde 5 adet ve anti-yüzey savaş uçağının da yer aldığı toplam 1,77 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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ABD'den Almanya'ya milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye yapılan bildirimde, Avrupa'nın güvenliği noktasında NATO müttefiki Almanya'ya gerçekleştirilen bu silah satışının önemli olduğu belirtildi.

Bu kapsamda 5 adet Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1,77 milyar dolar olduğu bildirildi.

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