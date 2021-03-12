12 Mart 2021, Cuma
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Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyona yaklaştı! İşte Kovid-19 ölümlerinde ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde sayıları 120 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 2 milyon 700 bine yaklaştı. üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1879 artarak 543.738'e yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyona yaklaştı! İşte Kovid-19 ölümlerinde ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde sayıları 120 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 2 milyon 600 bin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor...

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1564 artarak 530 bin 833'e çıktı. Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 131 bin 836 artarak 29 milyon 287 bin 115'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

ABD 543,738

BREZİLYA 273,124

MEKSİKA 193,142

HİNDİSTAN 158,358

İNGİLTERE 125,168

İTALYA 101,184

RUSYA 91,220

FRANSA 89,830

ALMANYA 73,599

İSPANYA 72,085

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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