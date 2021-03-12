Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyona yaklaştı! İşte Kovid-19 ölümlerinde ülkeler sıralaması...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 120 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 2 milyon 700 bine yaklaştı. üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1879 artarak 543.738'e yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 120 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 2 milyon 600 bin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Meksika takip ediyor...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1564 artarak 530 bin 833'e çıktı. Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 131 bin 836 artarak 29 milyon 287 bin 115'e yükseldi.
Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM
ABD 543,738
BREZİLYA 273,124
MEKSİKA 193,142
HİNDİSTAN 158,358
İNGİLTERE 125,168
İTALYA 101,184
RUSYA 91,220