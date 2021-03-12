12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Türkiye vurgusu!

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Türkiye vurgusu!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile güçlü ortaklık ilişkisinin bulunduğunu belirtti. Bakan Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'da Türk mevkidaşı 'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Türkiye vurgusu!

Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı, dün Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.

Katar Emirinden Başkan Erdoğana taziye telgrafı KATAR EMİRİ'NDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYE TELGRAFI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA