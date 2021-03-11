11 Mart 2021, Perşembe
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İzmir'deki huzurevinde müdür yardımcısı, görevli kadını taciz etti

ilçesindeki huzurevinde görev yapan müdür yardımcısı Murat P., çalışan .'yi 'nde  etti. Torbalı Kaymakamlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Murat P.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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İzmir'deki huzurevinde müdür yardımcısı, görevli kadını taciz etti

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat P., iddiaya göre, 8 Mart gecesi, nöbetçi bakım görevlisi .'yi elle etti.

Ümmü Y. de mesai çıkışı 'ne giderek, Murat P.'den şikayetçi oldu. Ümmü Y., Murat P.'nin daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



İfadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Murat P., Torbalı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Müdür yardımcısı hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı.

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