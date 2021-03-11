İzmir'deki huzurevinde müdür yardımcısı, görevli kadını taciz etti
Torbalı ilçesindeki huzurevinde görev yapan müdür yardımcısı Murat P., çalışan Ümmü Y.'yi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taciz etti. Torbalı Kaymakamlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Murat P.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
DÜNYA DHA
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Ümmü Y. de mesai çıkışı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Murat P.'den şikayetçi oldu. Ümmü Y., Murat P.'nin daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.