11 Mart 2021, Perşembe
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YouTube'dan Kovid-19 hamlesi! 30 bin videoyu kaldırdı

Video paylaşım platformu 'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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YouTube'dan Kovid-19 hamlesi! 30 bin videoyu kaldırdı

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

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