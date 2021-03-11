ABD Başkanı Joe Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Joe Biden, Oval Ofis'te paketi imzalamadan önce yaptığı konuşmada, bu paketin ABD'de birçok kesim tarafından destek gördüğünü vurguladı.

Bu akşam Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını belirten Biden, "Onayladığımız bu tarihi yasa tasarısı ile ülkemizin bel kemiğini yeniden inşa etmeli ve bu ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermeyi amaçlıyoruz." dedi.