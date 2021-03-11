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Almanya’daki 'maske' skandalı büyüyor! İstifa eden vekil sayısı 3'e yükseldi

'da maske skandalı büyüyor. salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerle ilgili yaşanan skandala ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan’a maske satılması için aracı olduğu ve satıştan çıkar sağladığı öne sürülen Hauptmann’ın istifası ile maske skandalında istifa eden milletvekili sayısı 3’e yükseldi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Almanya’daki 'maske' skandalı büyüyor! İstifa eden vekil sayısı 3'e yükseldi

Almanya'da maske skandalı siyasi krize neden oldu. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar nedeni ile geçtiğimiz günlerde Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel ve iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein milletvekilliğinden istifa etmişti.

AZERBAYCAN'A SATILAN MASKELERDE...

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Birlik Partisi CDU/CSU Thüringen federal milletvekili Mark Hauptmann da maske skandalı nedeniyle milletvekilliğinden istifa etti. Azerbaycan'a maske satılması için aracı olduğu ve satıştan çıkar sağladığı öne sürülen Hauptmann'ın istifası ile maske skandalında istifa eden milletvekili sayısı 3'e yükseldi. Hauptmann, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

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