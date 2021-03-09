09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'ın başkenti Atina alev alev! Göstericiler ve polis birbirine girdi

Yunanistan'ın başkenti Atina alev alev! Göstericiler ve polis birbirine girdi

Son dakika haberi... ’ın başkenti 'da sokaklar karıştı. şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Olaylarda, 5 kişi gözaltına alındı, 1 polis yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2021
ABONE OL
Yunanistan'ın başkenti Atina alev alev! Göstericiler ve polis birbirine girdi

'ın başkenti 'da sokaklar karıştı.

ÖĞRENCİLER POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETTİ
Atina'da 'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

1 POLİS YARALANDI
Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

POLİSİN, GÖSTERİ YAPMAK İSTEYENLERE ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER
Nea Smirni'de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu.

Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA