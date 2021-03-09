Yunanistan'ın başkenti Atina alev alev! Göstericiler ve polis birbirine girdi

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

POLİSİN, GÖSTERİ YAPMAK İSTEYENLERE ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER

Nea Smirni'de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu.

Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.