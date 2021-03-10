Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamada, AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşıların "ABV5300" numaralı partisinin, kanda pıhtılaşmaya neden olarak bir kişinin ölümüne yol açtığı, bir kişide de akciğer embolisine sebep olduğu gerekçesiyle kullanımdan kaldırıldığı hatırlatıldı.