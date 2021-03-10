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Koronavirüs aşısının bir kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti! Kanda pıhtılaşmaya mı neden oluyor? Gerçek açıklandı

Avusturya'da bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle kullanımı durdurulan ve kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddia edilen aşısına dair gerçek ortaya çıktı. İşte aşısının gerçekleri...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Koronavirüs aşısının bir kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti! Kanda pıhtılaşmaya mı neden oluyor? Gerçek açıklandı

Avusturya'da, bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle kullanımı durdurulan 'nın Kovid-19 aşılarının bir partisinin, iddia edildiği gibi ciddi yan etkilere yol açtığına dair bir gösterge bulunmadığı belirtildi.

Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamada, AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşıların "ABV5300" numaralı partisinin, kanda pıhtılaşmaya neden olarak bir kişinin ölümüne yol açtığı, bir kişide de akciğer embolisine sebep olduğu gerekçesiyle kullanımdan kaldırıldığı hatırlatıldı.

Akciğer embolisi görülen kişinin iyileşme aşamasında olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu aşıların yan etkileri arasında sıralanmayan bu durumlara aşılamanın neden olduğuna dair herhangi bir gösterge şu an için bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişide 22 pıhtılaşma vakasına rastlandığı bildirildi.

EMA açıklamasında, pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanması vakalarının olmuş kişilerde aşı olmamış kişilere göre daha fazla göründüğüne dair bilgi bulunmadığı vurgulandı.

Aşıların bahsi geçen partisinde kalite kusuru bulunmasının mümkün görülmediği, buna karşın bu partide yer alan aşıların incelendiği bilgisi paylaşıldı.

1 milyon dozdan oluşan ABV5300 numaralı parti 17 AB ülkesine gönderildi. Aşıların kullanımı Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg'da da 9 Mart itibarıyla tedbir amaçlı durduruldu.

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