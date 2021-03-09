ABD'li Oramiral Davidson'dan şok açıklama! ''Çin'in hedefinde''

Davidson, Pasifik bölgesindeki operasyonlar konusunda Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in bölgedeki ülkeleri, şirket ve organizasyonları korkutma ve yozlaştırma üzerine kurulu bir yaklaşım içinde olduğunu iddia eden Oramiral Davidson, şunları söyledi:

"Hint-Pasifik bölgesinde askeri denge giderek ABD ve müttefiklerinin aleyhine olacak bir hal alıyor. Bu dengesizlikle kuvvetlerimiz tepki veremeden Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak değiştirmeye cesaretlendirecek bir riske giriyoruz."