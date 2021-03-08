Mısır'ın Türkiye hamlesine Yunanistan'dan sert tepki! "Mısır'dan kalleşlik"

"SORU İŞARETLERİ YARATIYOR"

Ta Nea gazetesi de "Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu" başlığı altında yayımladığı haberinde, "Mısır'ın, Atina ve Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina'da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı.

Atina'nın, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile diplomatik satranç tahtasında yeni girişimlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Mısır ile Türkiye arasında olası yakınlaşmayla ilgili açıklamaların Atina hükümetince yakından izlendiği belirtildi.

Yunan "energia.gr" portalı ise "Kahire'den W18 parselinde izin verilmesinde soru işaretleri" başlığını kullandığı haberinde, "Mısır Enerji Bakanlığınca, Atina ve Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak belirlediği deniz bölgesinde (W18 Parsel) hidrokarbon araştırmaları için izin verme kararı birçok soru işaretleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'ın araştırma için izin verdiği bölgenin Türkiye'nin kıta sahanlığı olarak açıkladığı ve koordinatlarını BM'ye sunduğu bölgeyle sınırlandığı belirtilen haberde, gelişmelerin Atina'dan takip edildiği vurgulandı.