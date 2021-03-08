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Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü

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Giriş: 08.03.2021 09:46
Güncelleme:08.03.2021 09:51
Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kazada öldü! Macron: Fransa için büyük kayıp KAZADA ÖLDÜ! MACRON: FRANSA İÇİN BÜYÜK KAYIP
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