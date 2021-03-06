Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İran lideri Hamaney'e mesaj
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran lideri Ali Hamaney'in gönderdiği mesaja karşılık verdiği bildirildi. Moskova'daki havaalanında İranlı gazetecilere açıklama yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde Rus hükümetine Hamaney'den önemli bir mesaj götürdüğünü aktarmıştı.
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Putin'in mesajını Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'ye iletti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 8 Şubat'taki Moskova ziyaretinde Hamaney'in Putin'e gönderdiği mesajı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'e iletmişti.
Moskova'daki havaalanında İranlı gazetecilere açıklama yapan Kalibaf, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde Rus hükümetine Hamaney'den önemli bir mesaj götürdüğünü aktarmıştı.