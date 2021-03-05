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Beyaz Saray'dan Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin açıklama! ABD'nin nefsi müdafaasıydı

Beyaz Saray 'de saldırılarıyla ilişiği olduğu gerekçesiyle destekli gruplara düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü , söz konusu eylemi "denizaşırı yerlerdeki askerlerinin nefsi müdafaası" olarak değerlendirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Beyaz Saray'dan Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin açıklama! ABD'nin nefsi müdafaasıydı

Beyaz Saray Sözcüsü , 'de saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle destekli gruplara düzenlenen hava saldırısını "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık." ifadesini kullandı.

NEFSİ MÜDAFAASIYDI

Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD 26 Şubat'ta, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil, İran destekli grupların sınır kontrol noktasındaki tesislerini hedef almıştı.

, bu saldırıların 15 Şubat'taki Erbil Havalimanına ve 22 Şubat'taki 'ın korunaklı bölgesi olan 'ye yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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