Beyaz Saray'dan Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin açıklama! ABD'nin nefsi müdafaasıydı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısını "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık." ifadesini kullandı.