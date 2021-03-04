GKRY’den KKTC’ye provokatif engel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) provokatif eylemlerine bir yenisi daha eklendi.

GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Erenköy'de konuşlu askeri birliğe rutin olarak lojistik ikmal sağlayan konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçişini gerekçe göstermeden engelledi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeşilırmak Mutabakatı uyarınca Erenköy'de konuşlu askeri birliğe lojistik ikmal sağlamak üzere Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmesi öngörülen konvoyun düzenli geçişinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiği duyuruldu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimler yapılmış olmasına karşın, Kıbrıs Rum tarafının bahse konu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesi Yeşilırmak Mutabakatı'nın açık ihlalidir. Bu, Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk ihlali değildir" denildi.



"RUM TARAFININ SON ZAMANLARDA İZLEDİĞİ GERGİNLİK SİYASETİNİN ÖRNEKLERİNDEDİR"



Açıklamanın devamında, "Erenköy'deki birliğimize temel ihtiyaçların ulaştırılmasına yönelik insani boyutu olan düzenli geçişin engellenmesi, temas hattı boyunca, 35'i ara bölgede olmak üzere, 223 portatif ağır silah mevzinin yerleştirilmesi ile ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlerin kara sınır kapılarından geçişlerine mani olunması, Kıbrıs Rum tarafının son zamanlarda izlediği gerginlik siyasetinin örneklerindedir" ifadelerine yer verildi.



BM BARIŞ GÜCÜ'NE BAŞVURULDU



KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Bakanlığımız, Yeşilırmak Mutabakatı'nın ihlalinin derhal sonlandırılmasını teminen Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde halihazırda bulunmuş ve anılan ihlali şiddetle protesto etmiştir. Yeşilırmak Mutabakatı'nın onurlandırılmaması durumunda, ülkemizin karşı adımlar atmak zorunda kalacağı aşikardır"