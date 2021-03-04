04 Mart 2021, Perşembe
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SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı infilak etti

Son dakika haberleri... 'li uzay ve havacılık şirketi 'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı 'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi, fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı infilak etti

SpaceX'in 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship, başarılı bir test uçuşunun ardından, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine rağmen, bir süre sonra motor bölümünde görülen alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patladı.

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı infilak etti

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'un diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in daha önceki iki demesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı infilak etti

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası gerçekleşen patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi paylaşıldı.

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı infilak etti

SN10 isimli uçuşun gün içinde ilk girişimi, fırlatmaya bir saniye kala bilgisayar sisteminde fark edilen bir problem yüzünden otomatik olarak iptal edilmişti.

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