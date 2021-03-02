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Gizemli mektubun şifresi çözüldü! X-ışını ile 300 yıl sonra ortaya çıktı

Bilim insanları 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen 577 adet şifreli mektubun yer aldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti. Harf tekniği ile şifrelenerek katlanan mektubun gizemi X-ışını tarayıcısı yöntemiyle 300 yıl sonra çözüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Gizemli mektubun şifresi çözüldü! X-ışını ile 300 yıl sonra ortaya çıktı

'nın kentinde keşfedilen şifreli mektubun yer aldığı sandık heyecan yarattı. Harf tekniği ile şifrelenerek katlanan mektubun gizemi çözüldü.

Lahey'deki uzmanlar 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen ve 577 adet şifreli mektubun yer aldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti.

Sandıktan bir adet şifreli mektubu seçen uzmanlar, mektuba zarar vermeden şifreyi çözmek için özel yazılım kullandı. Uzmanlar, 300 yıl aradan sonra ilk kez açmayı başardıkları mektupların "harf kilitleme tekniği" ile katlandığını ortaya çıkardı.

X-IŞINI TARAYICI KULLANILDI

Uzmanlar, X ışını tarayıcı ve yazılım tekniği kullanarak, 31 Temmuz 1697 tarihli şifreli katlanmış mektubun içeriğini fiziki olarak açmadan içindeki gizemi çözdü.

Mektubun içeriğinde, adlı bir kişi 'in ölüm raporunun bir kopyasını Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni 'e gönderdiği ortaya çıktı.

MEKTUPTAKİ İÇERİK ÖLÜM RAPORU ÇIKTI

Mektup dolu sandığın, adında bir posta müdürü ve postası eşi 'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki tarafından satın alındığı belirtildi.

Araştırmacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü" dedi.

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