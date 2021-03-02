Gizemli mektubun şifresi çözüldü! X-ışını ile 300 yıl sonra ortaya çıktı

MEKTUPTAKİ İÇERİK ÖLÜM RAPORU ÇIKTI

Mektup dolu sandığın, Simon de Brienne adında bir posta müdürü ve postası eşi Marie Germain'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki Museum voor Communicatie tarafından satın alındığı belirtildi.

Araştırmacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü" dedi.