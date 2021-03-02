Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı! Karşılığını vereceğiz

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov da ülkesinde temmuz ayında Orta ve Güney Asya bölgeleri arasında bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen bir konferans düzenleneceğini söyledi.

Kamilov, bu konferansa Afganistan'ın da katılması umudunu dile getirerek, "Bu, Afganistan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Afganistan'ın bölgedeki ekonomik süreçlere katılmasına yardımcı olacak ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlayacak." ifadelerini kullandı.