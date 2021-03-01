Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Manşetlere böyle yansıdı: İhanete uğradık! Mısır bizi kullandı
Mısır’da Kahire hükümetinin Doğu Akdeniz’de duyurduğu yeni hidrokarbon arama ihale haritasında Türkiye'nin daha önceden Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alması, Yunanistan’da büyük ses getirdi. Öncelikli olarak dün akşam saatlerinde Yunan gazetesi Kathimerini’nin duyurduğu yeni ihale haritasının taslağının ardından atılan "Mısır Türkiye ile anlaşıyor" başlıkları, şimdiyse yerini panik manşetlerine bıraktı.
Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor. Mısır hükümetinin dün duyurduğu, bölgede yapılacak hidrokarbon arama faaliyetleri, Türkiye ve Yunanistan'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Kahire hükümeti tarafından yayınlanan ihale anlaşmasında, Türkiye'nin daha önce BM'ye bildirdiği, Doğu Akdeniz'deki meşru kıta sahanlığı sınırlarının dikkate alınması, Yunanistan'da büyük panik yarattı.
YUNANİSTAN'DA PANİK SEVİYESİ ARTIYOR
İhale haritasına göre batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Doğu Akdeniz'de gerilimi bir kez daha tırmandırdı.
Mısır hükümetinin Türkiye'nin meşru haklarını gözeterek yayınladığı ihale haritası, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Haber, ülke genelinde "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" şeklinde yayılırken Yunan basını, endişe seviyesini giderek arttırdı.
"İHANETE UĞRADIK"
İlk olarak Kathimerini'nin gündeme taşıdığı ihale haritasının ardından Yunan gazeteleri, konuya ilişkin haberleri peş peşe yayınladı. Türkiye karşıtı yayın politikalarıyla bilinen yayın kuruluşları, yeni gelişmeleri "İhanete uğradık" açısıyla servis etti.
Hellas Journal, yayınladığı analizde Mısır'ın Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakmak istemediğini kaleme aldı. Yunanistan'ın, Mısır'la yaptığı Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı anlaşmasına sadık kaldığının belirtildiği analizde Türkiye'nin Libya ile olan anlaşmasının yasa dışı olduğu vurgusu yapıldı. Hellas Journal, Mısır'ın yeni yayınladığı haritayı, Mısır'ın bölgede komplo çalışmalarına başladığı şeklinde yorumladı. Haberi, "Mısır'ın ihanetine uğradık" şeklinde servis eden Hellas Journal, Yunanistan'ın bölgede yaşadığı çıkar çatışması korkusunu da gözler önüne serdi.
"MISIR BİZİ KULLANARAK TÜRKİYE İLE YAKINLAŞTI"
Voice News, Mısır'ın hamlesini "şok dalgası" olarak yorumladı. Mısır'ın yayınladığı haritanın, Yunanistan için büyük bir hayal kırıklığı olduğunun belirten Voice News, Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşmak için Yunanistan'ı kullandığını söyledi. Bölgede oldukça kısıtlı sınırlarının olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de Mısır'la anlaşma sağlayarak aslan payı elde etmek isteyen Yunan hükümetinin, bu hamlenin ardından büyük yara aldığını ima eden yazı, Mısır'ın Yunanistan'la varılan anlaşmadan vazgeçtiği yetmiyormuş gibi bunun karşılığında Türkiye'ye iş birliği için yeşil ışık yakmasını skandal olarak nitelendirdi.
YUNAN YETKİLİLER MISIR'LA ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü faaliyetlerin Yunanistan için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Tovima da, Türkiye-Libya anlaşmasının uluslararası hukuka uygun olmadığı iddialarını yineledi. Son olarak Mısır'ın yayınladığı haritanın, Atina'da büyük bir paniğe yol açtığını belirten Yunan gazete, Mısır ile Türkiye arasında anlaşma sağlanması halinde Yunanistan'ın bu durumdan oldukça kötü etkileyeceğini ve Yunan yetkililerin son 24 saattir Mısır'la olan görüşmeleri hızlandırarak olumlu bir sonuç elde etmeye çalıştığına yer verdi.