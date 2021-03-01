Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Manşetlere böyle yansıdı: İhanete uğradık! Mısır bizi kullandı

YUNANİSTAN'DA PANİK SEVİYESİ ARTIYOR

İhale haritasına göre batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Doğu Akdeniz'de gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Mısır hükümetinin Türkiye'nin meşru haklarını gözeterek yayınladığı ihale haritası, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Haber, ülke genelinde "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" şeklinde yayılırken Yunan basını, endişe seviyesini giderek arttırdı.