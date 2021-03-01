01 Mart 2021, Pazartesi
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Ermenistan'dan sinsi hamle! Karabağ’a yeniden asker yığıyorlar

Son dakika haberine göre; hükümeti, siyasi kriz yaşayan yönetiminin Laçin koridoru üzerinden gizlice ’a asker gönderdiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Ermenistan'dan sinsi hamle! Karabağ’a yeniden asker yığıyorlar

'da Başbakan ile Genelkurmay Başkanlığı arasında muhtıra krizi devam ederken hükümeti, "Ermenistan, Karabağ bölgesine gizlice yeniden asker yığmaya başladı" açıklamasını yaptı. tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın son günlerde 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ederek Karabağ bölgesine büyük olasılıkla rövanş niyetiyle asker göndermeye başladığını duyurdu.

GİZLİCE KONUŞLANIYORLAR

Ermenistan askerlerinin Karabağ bölgesine yeniden konuşlanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine mensup askerler, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü -Azerbaycan-Ermenistan anlaşması çiğnenerek görev bölgesi Laçin koridoru üzerinden Azerbaycan toprağı Karabağ'a gizlice yeniden nakledilmeye başlanmıştır. Ermenistan'ın bu davranışı üçlü anlaşma yanı sıra uluslararası hukuk ve Azerbaycan egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası topluluğu yaşanan bu gelişmeyle ilgili uyarıyoruz" denildi.

29 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan , Rusya'nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Rusya ile arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

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