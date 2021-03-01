Ermenistan'dan sinsi hamle! Karabağ’a yeniden asker yığıyorlar

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Genelkurmay Başkanlığı arasında muhtıra krizi devam ederken Azerbaycan hükümeti, "Ermenistan, Karabağ bölgesine gizlice yeniden asker yığmaya başladı" açıklamasını yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın son günlerde 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ederek Karabağ bölgesine büyük olasılıkla rövanş niyetiyle asker göndermeye başladığını duyurdu.