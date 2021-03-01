01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şartlı erken seçim mesajı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şartlı erken seçim mesajı!

Başbakanı , muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şartlı erken seçim mesajı!

Darbe girişimi sonrası halkı sokağa çağırarak direnişe geçen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu duyurdu.

YENİ ANAYASA MESAJI

Ayrıca Paşinyan, yeni anayasaya ilişkin Ekim sayında halk oylaması yapılmasını teklif etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA