Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şartlı erken seçim mesajı!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu duyurdu.
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Darbe girişimi sonrası halkı sokağa çağırarak direnişe geçen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu duyurdu.
YENİ ANAYASA MESAJI
Ayrıca Paşinyan, yeni anayasaya ilişkin Ekim sayında halk oylaması yapılmasını teklif etti.