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Bomba iddia! ABD bu hafta Rusya'ya yaptırım kararını açıklayacak

'de  yönetiminin, muhalif lider 'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle bu hafta 'ya yönelik yaptırımlar açıklayacağı iddia edildi. Biden yönetiminin bu adımının, Rusya politikasının temelini oluşturacağı öngörülüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Bomba iddia! ABD bu hafta Rusya'ya yaptırım kararını açıklayacak

CNN'in, Biden yönetiminden iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Navalnıy'ın zehirlenmesi ve daha sonra tutuklanması sebebiyle 'ya yaptırım hazırlığında.

Yaptırımların, Avrupa Birliğiyle (AB) koordinasyon içinde bu hafta açıklanacağını bildiren yetkililer, Biden yönetiminin bu tavrının, Rusya politikasında da belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Yetkililer, Rusya'nın seçimlerine müdahalesi ve resmi kurumlarına yönelik "Solarwinds" siber saldırısı konusunda da adımlar atabileceğini ifade etti.

NAVALNIY, 17 OCAK'TA HAVAALANINDA TUTUKLANMIŞTI

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla 'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta 'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

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