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Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı
Son dakika haberi... Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakim Alexander Evstafiev'e disiplin soruşturması açıldı. Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.
Son dakika haberi... Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakim Alexander Evstafiev'e disiplin soruşturması açıldı. Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.