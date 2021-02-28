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Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı

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Giriş: 28.02.2021 17:21
Güncelleme:28.02.2021 17:33
Son dakika haberi... Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakim Alexander Evstafiev'e disiplin soruşturması açıldı. Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.

Son dakika haberi... Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakim Alexander Evstafiev'e disiplin soruşturması açıldı. Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.

Mahkemede uyuyan hakime şok MAHKEMEDE UYUYAN HAKİME ŞOK
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Mahkemede uyuyan hakime şok
Mahkemede uyuyan hakime şok
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