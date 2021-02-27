Covid-19 aşısını bulan Prof. Uğur Şahin'den normale dönüş müjdesi! Tarih verdi





NTV'de yer alan habere göre, Der Spiegel dergisine ve Bild gazetesine konuşan Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında gerçekleşeceğini söyledi. Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19'un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.