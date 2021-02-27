28 Şubat 2021, Pazar
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İtalya'da son durum: Son 24 saatte 18.916 yeni vaka

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 916 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, salgının başlamasının üzerinden geçen yaklaşık bir yıllık sürede vaka sayısı 2 milyon 907 bin 825'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2021
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İtalya'da son durum: Son 24 saatte 18.916 yeni vaka

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 411 bin 966'ya, yoğun bakımdakilerin ise 2 bin 216'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 280 artarak 97 bin 507'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 320 artışla 2 milyon 398 bin 352'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 202 bin 945 oldu. Aşılananların 1 milyon 389 bin 876'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

BÖLGELERİN RİSK SEVİYESİ GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, imzaladığı kararnameyle bazı bölgelerin risk seviyesini ve alınacak tedbirleri içeren risk kategorisini güncelledi. Buna göre, vaka sayılarının yükseldiği Lombardiya, Marche, Piyemonte'yi yüksek riskli turuncu kategoriye alınırken, Molise ise çok yüksek riskli olarak tanımlanan kırmızı kategoriye alındı.

Sardinya Adası ise ilk kez uygulamaya alınan düşük riskli beyaz kategoriye geçirildi. Beyaz kategoride, sosyal mesafe ve maske takma kuralı haricinde hiçbir faaliyet için kısıtlama olmayacak.

Salgında risk seviyesinin yüksek olduğu yerlerin yer alacağı yüksek riskli turuncu ve yüksek riskli kırmızı bölgelerde büyükşehirler arasındaki seyahat kısıtlaması, restoran ile barların ve mağazaların kapalı kalması uygulamaları gibi kısıtlayıcı uygulamalar devam edecek. Turuncu bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kırmızı bölgelerde iş ve acil gereksinimler haricinde sokağa çıkmak yasak.

Ülkedeki 21 idari bölgenin 1'i beyaz (düşük riskli), 8'i sarı (orta riskli), 10'u turuncu (yüksek riskli) ve 2'si kırmızı (çok yüksek riskli) kategoride bulunuyor.

İtalya, salgının ikinci dalgasıyla 4 Kasım'dan beri bölgesel tedbir stratejisiyle mücadele ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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