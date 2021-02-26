Türkler sayesinde rahat uyuyoruz! Bulgaristan'dan flaş Türkiye açıklaması

Mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını kaydeden Borisov, yasa dışı göçün önünü kesmek için Bulgar ve Türk sınır koruma birlikleri görevini yerine getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.



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