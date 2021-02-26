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Türkler sayesinde rahat uyuyoruz! Bulgaristan'dan flaş Türkiye açıklaması

Başbakanı açıklamasında ile yapılan yasa dışı göç konusunda anlaşmanın çalıştığı ve bu yüzden Bulgarların rahat uyuduğunu ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Türkler sayesinde rahat uyuyoruz! Bulgaristan'dan flaş Türkiye açıklaması

Başbakanı , yasa dışı göç konusunda ile olan anlaşmaların çalıştığını, bu sayede Bulgarların rahat uyuduklarını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, video konferans yöntemi ile düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Liderler Zirvesinin ikinci günün ardından yaptığı açıklamada yasadışı göç konusunda Türkiye ile var olan anlaşmaların aktif olduğunu söyledi.

Mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını kaydeden Borisov, yasa dışı göçün önünü kesmek için Bulgar ve Türk sınır koruma birlikleri görevini yerine getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.

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